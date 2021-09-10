В ВОЗ больше не считают, что коллективный иммунитет остановит пандемию ковида

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюгге пессимистично высказался в отношении способности высокого уровня вакцинации остановить пандемию Covid-19.

Во время пресс-конференции, прошедшей в пятницу, Ханс Клюгге призвал людей быть готовыми к тому, что вероятность того, что болезнь останется эндемической и не исчезнет никогда, возрастет. Это необходимо для того, чтобы «предвидеть и адаптировать наши стратегии вакцинации», в частности, по вопросу о дополнительных дозах. Хотя, напомним, еще в мае представитель ВОЗ настаивал на том, что «пандемия закончится, когда мы достигнем минимального охвата вакцинацией 70%» населения мира.

На вопрос, сохраняется ли эта цель или следуюет повысить планку, Ханс Клюгге отметил, что новые, более заразительные варианты, в первую очередь Delta, изменили правила игры. В мае же, хотя вариант, первоначально обнаруженный в Индии, уже был широко распространен, «не было такого появления более заразных и более вирусных вариантов», – утверждал он. « Я считаю, что это подводит нас к тому моменту, когда основной целью вакцинации является, прежде всего, предотвращение тяжелых форм болезней и смертности», – сказал Ханс Клюгге.

«Если мы считаем, что Covid-19 продолжит мутировать и останется с нами, как грипп, тогда мы должны предвидеть, как постепенно адаптировать нашу стратегию вакцинации к эндемической передаче, и получить очень ценные знания о влиянии дополнительных доз», – добавил он.

По мнению эпидемиологов, сейчас кажется иллюзорным достижение коллективного иммунитета только с помощью вакцин, но они по-прежнему имеют решающее значение для сдерживания пандемии Covid-19. Очень высокий уровень вакцинации также остается важным для того, чтобы снизить давление на системы здравоохранения, которые отчаянно нуждаются в лечении других заболеваний, кроме Covid-19, – подчеркнул в пятницу Ханс Клюгге.

Сейчас доминирующий вариант Дельта считается на 60% более распространенным, чем предыдущий (Альфа) и он уже в два раза обогнал по распространению исторический вирус. Однако чем более заразен вирус, тем выше порог, необходимый для коллективного иммунитета, то есть порог иммунизированных людей, после которого эпидемия останавливается. Достигнуть его можно с помощью вакцин или естественного заражения населения.

Женева, Елена Васильева

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