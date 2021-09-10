Россия готова к признанию иностранных вакцин на условиях взаимности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня, что Россия готова признать западные вакцины от COVID-19, если ЕС решится на аналогичный шаг в отношении российских препаратов.

«Если бы диалог с Евросоюзом по теме взаимного признания вакцин шел профессионально, российские вакцины давно были бы зарегистрированы Европейским агентством по лекарственным средствам. В этом явно видны двойные стандарты, поскольку контракты на покупку всех западных вакцин были подписаны еще до регистрации европейским регулятором», – заявил глава МИД России.

Глава российского внешнеполитического ведомства сказал, что «Брюссель предпринимал робкие попытки поговорить о взаимном признании вакцин, но затем они прекратились. Москва же абсолютно к этому готова».

Сергей Лавров также заметил, что «те, кому вакцина была нужна, сделали это на национальной основе». Что касается других европейских партнеров России, то – «Дверь открыта для всех остальных», – заявил глава российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 10.09.21

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