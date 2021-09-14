«Прививочные паспорта» – средство дискриминации считают в ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что требование прививочных паспортов в качестве разрешения для путешествий было бы «средством дискриминации» в условиях неравного распределения вакцин в мире.

Г-н Гебрейесус отметил, что ВОЗ против того, чтобы прививочные паспорта были обязательными для путешествий: «Это было бы средством дискриминации и не помогло бы», – приводит слова главы ВОЗ РИА Новости.

«Такие паспорта могут быть введены позже, когда вакцины станут доступны населению всего мира. Разработка унифицированного варианта уже идет», – заявил Тедрос Адханом Гебрейесус .

Глава ВОЗ отметил, что сейчас во всем мире люди получили более 5,9 миллиарда доз вакцин, из них лишь 2% приходится на Африку, в результате чего жители континента остаются подвержены риску заражения, тогда как многие люди по всему миру уже имеют защиту.

Как заявил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24», в России прививку от коронавируса сделали уже более 46 млн человек.

Женева, Иван Бабурин

Женева. Другие новости 14.09.21

«КовиВак» появился в свердловских больницах, но оперштаб не советует им прививаться. / Осенью подростков начнут прививать от коронавируса. / Вице-губернатор назвал две причины высокой смертности от Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»