Ученые считают, что ревакцинация от COVID-19 бесполезна

Статья с критикой массовой ревакцинации от коронавируса опубликована в авторитетном журнале The Lancet, – сообщает РИА Новости.

По мнению экспертов, существующие вакцины достаточно эффективны, и острой необходимости в массовой ревакцинации сейчас нет.

Авторами рекомендаций выступила международная группа ученых, включая сотрудников Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По мнению авторов статьи, слишком раннее или частое введение повторных доз препаратов может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре. По данным медиков, это касается, как мРНК-вакцин (к примеру, Pfizer и Moderna), так и препаратов на основе аденовируса, включая российский Спутник V.

В статье The Lancet ученые утверждают, что преимущества первичной вакцинации против COVID-19 значительно перевешивают риски от заражения коронавирусом.

Кроме того, обращают внимание авторы, – перед тем, как рекомендовать бустерные дозы вакцин, специалистам нужно проводить соответствующие исследования.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 14.09.21

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