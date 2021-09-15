«Сертификат здоровья» предназначен для принуждения людей к вакцинации от ковида – признание министра здравоохранения

Министр здравоохранения Израиля Никан Горовиц признался, что не хочет отменять «паспорта здоровья», фиксирующие статус людей по отношению к ковиду, поскольку эта мера направлена ​​на мотивацию людей к вакцинации. «Нам нужно, чтобы люди делали прививки, иначе мы не выберемся из этого», – сказал министр перед заседанием правительства. Его слова протранслировал телеканал «Кешет 12». Подчеркивается, что министр не знал, что журналисты записывают заседание.

«Я думаю, вы можете отменить «Зеленый паспорт» для ресторанов на открытом воздухе», – сказала министр внутренних дел Айелет Шакед своему коллеге Никану Горовицу, возглавляющему департамент здравоохранения.

Так называемый «Зеленый паспорт» или сертификат здоровья в Израиле – это документ, с помощью которого вакцинированные люди могут доказать свою безопасность для окружающих при входе в закрытые заведения или на крупные массовые мероприятия.

«Не только для ресторанов, но и для бассейнов», – ответил Горовиц, добавив, что не хочет делать много исключений, что люди не начали спрашивать – почему в басеины можно ходить, а в аквапарки нельзя?

«Наша проблема – не привитые люди. Нам нужно, чтобы они были вакцинированы, иначе ... мы не выберемся из этого», – сказал министр здравоохранения.

Впоследствии к разговору присоединился министр разведки Эль'азар Штерн. «Это зло, что (не привитые) занимают больничные койки», – пожаловался он.

Как сообщает The Times of Israel, министры косвенно признали, что некоторые ограничения направлены не на снижение заболеваемости, а на поощрение сомневающихся людей к вакцинации.

Данные, опубликованные Министерством здравоохранения в прошлую пятницу, показывают, что люди в возрасте до 60 лет, не получившие третью дозу, имеют в три раза больше шансов заболеть тяжело, чем те, кто получил третью дозу. Люди, не получившие однократной дозы вакцины, тяжело болеют в десять раз чаще.

В группе людей старше 60 лет ревакцинация третьей дозой снижает риск попадания в больницу в 10 раз по сравнению с людьми, вакцинированным двукратно, и в 40 раз по сравнению с людьми, вообще не получившими вакцины.

По данным министерства здравоохранения Израиля, подавляющее большинство госпитализированных в стране в настоящее время не привились ни разу.

Иерусалим, Елена Васильева

Иерусалим. Другие новости 15.09.21

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