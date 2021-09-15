Одобрение «Спутника V» приостановлено Всемирной организацией здравоохранения

Вопрос об одобрении российской вакцины «Спутник V» приостановлен Всемирной организацией здравоохранения до новой инспекции одного из заводов-производителей, – сообщает RT со ссылкой на заявление зам.главы Панамериканской организации здравоохранения (РАНО) Жарбас Барбоса.

РИА Новости также цитирует слова г-на Барбоса: «Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства».

Старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш ранее заявил, что ВОЗ продолжает активно сотрудничать с представителями России по вопросам подготовки полного пакета документации для того, чтобы провести оценку вакцины «Спутник V».

В свою очередь, глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери говорит, что европейскому регулятору требуются дополнительные данные по «Спутнику V».

Минпромторг России сообщал в июне текущего года, что делегация ВОЗ проверила четыре из семи площадок по производству «Спутника V», опубликовав замечания по работе одной из них. В министерстве отметили, что проводят работу по устранению замечаний.

Ранее в Минпромторге также заявляли, что результаты инспекции ВОЗ не ставят под сомнение качество вакцины «Спутник V».

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 15.09.21

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