Вакцины от коронавируса и гриппа проверят на совместимость

В России начнутся исследования об одновременном введении вакцин от гриппа и COVID-19 в ближайшее время, – сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

Зам.министра рассказал, «для того, чтобы совместить одновременно две вакцинации – от коронавируса и от гриппа, но только в разные анатомические области, необходимо еще раз проверить вакцины на безопасность и эффективность, но только уже в рамках одновременного введения. Эти исследования будут в кратчайшее время проведены, и тогда будет принято окончательное решение».

«Пока рекомендуется делать прививки с перерывом в один месяц», – уточнил Олег Гриднев.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 16.09.21

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