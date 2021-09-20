Ковид способен активизировать у переболевшего «нечеловеческий» иммунитет

Исследования американских ученых и медиков позволили выяснить, что в борьбе с COVID-19 организм может обрести дополнительную силу в виде гибридного или «сверхчеловеческого» иммунитета. По мнению экспертов, эти два термина взаимозаменяемы, но каждый означает что-то свое.

Гибридный иммунитет возникает, когда кто-то перенес ковид и, в то же время, прошел полную вакцинацию. Люди получают антитела с обеих сторон. Точно так же развивается сверхчеловеческий иммунитет, но у людей с определенными генетическими особенностями он создает еще более сильное сопротивление.

«Некоторые из нас обладают суперсилой, позволяющей лучше выздоравливать от инфекций, включая covid, чем население в целом», – сказала Арчана Нараян, иммунолог медицинского консорциума North Texas Allergy & Asthma Associates.

Однако, по мнению специалистов, это редкое явление. «Это ярлык для людей, у которых вырабатывается большое количество антител», – сказал Моханакришнан Сатьямурти, глава отделения внутренней медицины Христианского университета Техаса, который также работает в Университете Северного Техаса.

По его словам, исследования показывают, что некоторые из них преуспели генетически, и их тела могут вырабатывать высокие уровни антител, которые нейтрализуют коронавирус. Говорят, что они без потерь для здоровья могут столкнуться не только с нынешними, но и с будущими вариантами ковида.

Однако, на сегодняшний день не существует специального теста для определения наличия у кого-либо сверхчеловеческого иммунитета. Для оценки общего иммунитета доступны только стандартные тесты на антитела.

Поэтому, мнению медиков, все-таки лучше и надежнее сделать прививку.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 20.09.21

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