Третья доза вакцины от ковида все-таки нужна. Но не всем

Ревакцинация третьей дозой антиковидного препарата очень важна для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Об этом говорит больше исследование, проведенное в Израиле.

Напомним, что Израиль был самой первой в мире страной, которая начала и закончила массовую вакцинацию населения от ковида. Там к весне 2021 года прививки получило 60 и более процентов населения.

Согласно данным из Израиля, ревакцинация значительно увеличивает защитный эффект у пожилых людей.

Как сообщает в «Медицинском журнале Новой Англии», пациенты старше 60 лет в Израиле с двумя дозами прививки заболевали ковидом в десять раз чаще и в 20 раз чаще получали тяжелое течение болезни, чем люди, получившие три дозы антиковидной прививки.

Побочные эффекты такие же, как после первых двух

В Израиле все вакцинированные теперь имеют возможность пройти ревакцинацию не ранее, чем через пять месяцев после второй дозы. В исследовании учитывались данные более миллиона людей старше 60 лет.

По оценкам израильских исследователей, более заразный Дельта-вариант и снижение иммунной защиты через шесть месяцев после второй дозы приводят к 50-процентному снижению эффективности вакцинации. С бустерной (третьей) дозой эффективность вакцинации возрастает до 95%.

Между тем, тот факт, что третья доза значительно улучшает иммунную защиту, не означает, что бустерную прививку необходимо ставить всем. По данным Института Роберта Коха, к пример, для молодых людей достаточно двух доз – они эффективно защищают от тяжелого течения заболевания. Немецкие врачи пока не приняли решения по ревакцинации населения, однако, скорее всего, они также пойдут по пути предоставления бустерной вакцины в первую очередь для людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями и людей, старше 60 лет.

Москва, Елена Васильева

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