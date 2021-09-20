США определили сроки, когда они будут готовы признать Спутник-V

Принимать ли у въезжающих в страну иностранцев справки о вакцинации препаратами, которые не были одобрены в США, в том числе российской вакциной «Спутник V», власти США решат к ноябрю, – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге в понедельник, – сообщает ТАСС.

Во время брифинга Псаки спросили, обсуждает ли администрация США то, как Вашингтон собирается решать, кто вакцинирован, и будут ли считаться вакцинированными те, кто сделал прививку китайской или российской вакциной, а также препаратом компании AstraZeneca, которые не были одобрены к применению в США.

Псаки уточнила, что все это «часть процесса, новые меры начнут применяться в начале ноября. Это то, на чем будут сосредоточены межведомственные обсуждения».

Журналисты попросили уточнить, означает ли это, что ответ на данный вопрос появится до ноября. Пресс-секретарь Белого дома ответила утвердительно: «Да, верно. Надеюсь, раньше».

О том, что с начала ноября власти США начнут требовать от въезжающих в страну иностранцев предъявления справки о полной вакцинации, Белый дом объявил ранее.

Американские СМИ сообщили в понедельник, 20 сентября, со ссылкой на координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джеффа Зинтса, что справку о вакцинации необходимо будет предъявлять при посадке в направляющийся в США самолет. Кроме того, от желающих въехать в США граждан других стран будут требовать наличия отрицательного теста на COVID-19, сделанного не более чем за три дня до поездки.

Руководство США в настоящее время в целях предотвращения распространения коронавируса запрещает въезд в страну большинству иностранцев, которые в последние две недели находились на территории Великобритании, государств Шенгенской зоны, Ирландии, Китая, Индии, ЮАР, Ирана и Бразилии.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 20.09.21

Ковид способен активизировать у переболевшего «нечеловеческий» иммунитет. / Путин продлил самоизоляцию еще на неделю. / В Свердловской области выявлено 506 новых случаев коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»