В Самарской области ужесточили антиковидные меры

Власти Самарской области ужесточили карантинные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Новые правила коснутся не только работы общепита и торговых точек, но и отмены плановых госпитализаций для жителей области.

Кафе и рестораны смогут принимать гостей с 21 часа до 6 утра, только если зал заполнен не более чем наполовину. Детям и подросткам запрещено находиться в торговых центрах и фудкортах без сопровождения взрослых. Также самарцев не будут принимать в поликлиниках и больницах. Исключение составят экстренная помощь, прием пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Глава региона Дмитрий Азаров подписал постановление о новых ограничениях. Пока ограничения введены на неделю, их могут отменить на следующем заседании регионального оперштаба.

По данным федерального оперштаба, Самарская область четвертый день входит в пятерку антилидеров по суточному приросту новых случаев Covid-19. На 22 сентября в регионе выявили 531 нового больного коронавирусом.

Самара, Наталья Рязанова

Самара. Другие новости 22.09.21

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