Германия перестанет оплачивать анализы и больничные невакцинированным

С 1 ноября Германия перестанет возмещать «больничные» людям, не прошедшим вакцинацию от covid-19.

С 11 октября непривитые немцы также сами начнут оплачивать экспресс-тесты на коронавирус, которые требуются при посещении ресторанов или массовых мероприятий. По данным немецкого информационного агентства DPA, министр здравоохранения Германии Йенс Спан согласовал эти меры со своими коллегами из федеральных земель.

По словам Йенса Спана, эта мера – не давление на непривитых, а проявление справедливости по отношению к вакцинированным. По его словам, «люди, защищающие себя и других, не должны платить за тех, кто не хочет вакцинироваться».

Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек в свою очередь добавил, – любой, кто отказывается от вакцинации по причинам, не связанным со здоровьем, не должен ждать, что общество оплатит расходы.

Действия новых правил коснется тех немцев, которым не запрещена вакцинация по состоянию здоровья и которые попадают в возрастные категории, рекомендованные правительством для вакцинации против covid-19.

В Германии более 67 процентов граждан получили хотя бы одну дозу вакцины против covid, и более 64 процентов населения полностью вакцинированы.

Берлин, Иван Бабурин

Берлин. Другие новости 22.09.21

С 5 октября Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран. / В Самарской области ужесточили антиковидные меры. / Больше 100 тысяч свердловчан уже ревакцинировались. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»