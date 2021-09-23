Коронавирус больше не будет мутировать в более смертоносные варианты

Вирус SARS-CoV-2 больше не будет мутировать в более летальные варианты и превратится в простуду. Так считает британский профессор Сара Гилберт, которая участвовала в разработке вакцины AstraZenekа, сообщает британская Daily Mail.

Ее заявление было сделано всего через несколько часов после того, как главный врач Великобритании Крис Уитти предупредил, что Сovid-19 заразит почти всех детей, которые не будут вакцинированы.

«Коронавирус циркулирует среди населения и становится менее заразным. Нет оснований полагать, что, наоборот, появится более заразный вариант », – сказала Гилберт и добавила, что, хотя больше нет места для другой серьезной мутации SARS-CoV-2, это все еще очень заразный вирус.

Во время семинара в Королевском медицинском обществе профессор поделилась мнением, что человечество в настоящее время живет с четырьмя разными «человеческими» коронавирусами, о которых ему мало что известно, а SARS-CoV-2 в конечном итоге станет еще одним коронавирусом.

«Вопрос в том, сколько времени это займет и какие меры мы должны будем принять, прежде чем это произойдет», – продолжила 59-летняя Гилберт.

Профессор также добавила, что необходимы исследования для предотвращения других инфекционных заболеваний, которые могут возникнуть на Земле в будущем.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 23.09.21

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