Россия установила новый антирекорд по смертности от Covid-19 за сутки

В России за минувший день выявили 21 379 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по борьбе с Covid-19. Это немногим меньше, чем сутками ранее, когда было зарегистрировано 21 438 случаев инфицирования. За последние 24 часа скончались 828 пациентов с ковидом – это новый рекорд за все время пандемии. Смертность растет четвертый день подряд – со вторника, 21 сентября, регистрируется более 800 летальных случаев в сутки.

Пятерку регионов – лидеров по числу новых случаев коронавируса по-прежнему возглавляет Москва, где за вчерашний день инфекцию подтвердили у 2 893 человек, это на 16% меньше, чем накануне (3 445). На втором месте – Санкт-Петербург с 1874 заболевшими, на третьем – Московская область (1008). Далее идут Самарская и Воронежская области, где за сутки выявлено 556 и 529 новых случаев Covid-19 соответственно.

При этом на первое место по количеству новых летальных исходов вышел Санкт-Петербург, где зафиксировано 59 случаев смерти больных Covid-19. В российской столице зарегистрировано 56 новых смертей. Высокая ковидная смертность отмечена и в Сведловской области, где за минувший день скончались 37 заболевших.

Общее число выявленных случаев заражения в России выросло до 7 376 374, а общее количество умерших от ковида за весь период пандемии достигло 202 273.

По информации Роспотребнадзора, с начала эпидемии проведено свыше 188,7 млн лабораторных исследований на новый коронавируса, в том числе за последние сутки – 539 тыс. Под наблюдением медиков остаются 1 254 083 человека.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.09.21

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