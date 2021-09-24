Все саратовские школы уходят на «дистанционку» с понедельника

С понедельника, 27 сентября, все школы и учреждения дополнительного образования Саратова на две недели переходят на дистанционную форму работы из-за угрозы распространения коронавируса, – сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Саратова.

«В соответствии с предложением заместителя главного государственного санитарного врача по Саратовской области в связи с превышением эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей и высокой заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией школы Саратова и учреждения дополнительного образования с 27 сентября по 11 октября переходят на дистанционное обучение», – сообщается Telegram-канале мэрии Саратова.

По данным министерства образования Саратовской области на пятницу, 24 сентября, в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом полностью закрыты две школы в Калининском районе области, а также 145 классов в 69 школах, в том числе 39 – в Саратове. Всего в регионе на дистанционном обучении из-за COVID-19 на сегодняшний день находятся 4554 ученика и 133 педагога.

Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 86 967 случаев заражения коронавирусом, в том числе рекордные 289 за минувшие сутки, скончались 2820 пациентов с COVID-19, выздоровел 79 441.

Саратов, Иван Бабурин

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