Анна Попова назвала число привитых от COVID-19 россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-1» заявила, что привитых от коронавируса одной дозой вакцины в России всего 47 млн. человек, и этого недостаточно, чтобы «остановить» пандемию.

«У нас взрослых пусть будет 110-115 миллионов. Из них, ну, 47 миллионов, получивших одну дозу вакцины от COVID-19, это же меньше половины! Это не 60%, это не 80%. У нас большое количество людей, которые при встрече с вирусом будут болеть», – заявила глава Роспотребнадзора

Также Анна Попова исключила введение локдауна в России в ближайшее время, несмотря на то, что в настоящее время в стране фиксируется рост заболеваемости, как сезонными инфекциями, так и COVID-19.

В пятницу, 24 сентября, в России был зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавирусной инфекции – за сутки скончались 828 человек.

В России для преодоления пандемии COVID-19 используются пять вакцин: «Спутник V» «ЭпиВакКорона», «КовиВак» «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

Москва, Иван Бабурин

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