Почти 200 тысяч военных прошли ревакцинацию

К настоящему времени в Вооруженных силах России плановую ревакцинацию прошли 183 777 человек, – такие данные о ситуации с коронавирусом в армии в понедельник, 27 сентября, были опубликованы в специальном бюллетене на сайте министерства обороны РФ.

В бюллетене сообщается также, что общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого 2020 года избавились от новой коронавирусной инфекции в армии и на флоте превысило 40,1 тысячи человек. За прошедшие сутки от Covid- 19 было вылечено 28 военнослужащих.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля почти 138,6 тысячи человек, контактировавших с инфицированными Covid-19.

На сегодняшний день под постоянным наблюдением врачей находятся 1 345 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 539 таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. Десять заболевших лечат гражданские медики. Еще 796 человек изолированы на дому.

Сообщается, что один инфицированный коронавирусом находится в тяжелом состоянии. У восьми пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 62 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 169 человек.

В МО РФ также отметили, что более тысячи ста человек, 288 из которых – гражданские сейчас проходят лечение в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России.

Также, по данным военного ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 28,5 тысячи пациентов, из которых свыше 10 тысяч гражданские.

Москва, Иван Бабурин

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