В Пермском крае ввели QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий

Власти Пермского края ввели в регионе QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией.

На эти мероприятия не будут пускать граждан без справки о вакцинации или справки о перенесенном Covid-19 в течение последних шести месяцев. Эта информация будет содержаться в QR-кодах, которые начнут действовать в регионе со следующей недели. Таким образом, посещать концерты, театры, кинотеатры или спортивные соревнования смогут только вакцинированные люди или те, кто переболел ковидом. Те, у кого есть медотвод от прививки, должны предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Для посещения заведений общепита QR-код пока не нужен. Власти при этом не исключают введение этого правила для кафе и ресторанов при ухудшении эпидситуации.

Добавим, что с 29 сентября будут ужесточены антиковидные ограничения в Удмуртии в связи с ростом заболеваемости ковидом. Так, с завтрашнего дня в регионе ограничивается работа деятельность фуд-кортов, за исключением тех, которые расположены на вокзалах, в аэропорту, АЗС.

Кроме того, заведениям общепита разрешат работать либо при заполняемости залов до 50%, либо при полной загрузке, но с наличием у посетителей справок о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов, сделанных не ранее чем за 72 часа.

С 5 октября посещение массовых мероприятий – физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и прочих – будет возможно при наличии либо справки о вакцинации, либо ПЦР-теста, передает «Интерфакс».

Накануне о введении QR-кодов для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров объявили власти Самарской области. Новая антиковидная мера заработает не ранее, чем через две недели.

Пермь, Ижевск, Наталья Петрова

Пермь, Ижевск. Другие новости 28.09.21

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