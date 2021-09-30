У трети людей наблюдаются ковидные проблемы даже через 3-6 месяцев после заболевания

Более чем у трети людей, переживших COVID-19, спустя три-шесть месяцев продолжает проявляться как минимум один стойкий симптом заболевания. По данным The Guardian, это результат нового исследования более 270 000 случаев из США, проведенный Оксфордским университетом, Национальным институтом исследований в области здравоохранения (NIHR) и Оксфордским центром биомедицинских исследований (BRC). Исследование было опубликовано в журнале PLOS Medicine.

«Более чем у трети людей был диагностирован хотя бы один из симптомов длительного Covid-19 через три-шесть месяцев после излечения», – рассказал клинический специалист NIHR Макс Таке.

Наиболее распространенными постоянными проблемами оказались затрудненное дыхание и проблемы с брюшной полостью, которые у восьми процентов людей возникали через три-шесть месяцев после заражения COVID-19. Шесть процентов страдали от болей в горле и усталости, а пять процентов – от головных болей.

Однако наиболее распространенными были тревога и депрессия, от которых страдали 15 процентов людей. Четыре процента пациентов имели проблемы с дезориентацией и когнитивными функциями, мышечные боли – полтора процента, другие виды боли – семь процентов. По крайней мере одна из этих проблем возникла через 3-6 месяцев после заболевания у 37 процентов людей, которые были заражены COVID-19.

«Результаты показывают, что значительная часть людей всех возрастов может пострадать от широкого спектра симптомов и проблем в течение шести месяцев после заражения COVID-19», – отметил Таке.

Исследования показали, что симптомы длительного ковида чаще встречаются у пациентов, которые были госпитализированы, и немного чаще – у женщин. Когнитивные проблемы и утомляемость чаще встречались у госпитализированных пациентов, а головные боли – у не госпитализированных пациентов.

В исследовании также сравнивались постоянные проблемы после COVID-19 с проблемами, возникшими после гриппа. Было показано, что проблема схожа, но с гриппом эти девять симптомов затрагивают гораздо меньше людей, и проблема длится гораздо меньший срок.

«Это еще одного доказательство того, что ковид не похож на грипп», – рассказала The Guardian профессор Амитава Банерджи, которая специализируется на оценке клинических данных, но не участвовала в вышеупомянутом исследовании. Она добавила, что количество случаев длительного ковида недооценивается, потому что симптомов заболевания больше, чем те девять изученных.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 30.09.21

В России – почти 24 тысячи заболевших Covid-19 за сутки и новый рекорд смертности. / Еще один печальный рекорд: в Свердловской области за сутки умерли 43 пациента с Covid-19. / Словению сотрясают ковид-протесты. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»