В Швейцарии будут платить тем, кто агитирует за вакцинацию

Член федерального правительства Швейцарии, глава МВД Ален Берсэ объявил, что правительство решило стимулировать вакцинацию от коронавируса и пообещало давать по 50 франков (3 913,5руб) каждому, кто убедит привиться знакомого или родственника, – пишет Le Matin.

Бонусы за успешную агитацию будут выдаваться в виде ваучера, а власти кантонов будут решать, на что их можно будет потратить.

Г-н Берсэ от имени властей Швейцарии объявил начало масштабной кампании за вакцинацию и назвал основные пункты программы, которую в течение десяти дней должны одобрить кантоны. Предполагается, что правительство 13 октября окончательно утвердит эту кампанию.

Сообщается также, что с целью наладить контакт с противниками вакцинации и начать с ними диалог швейцарское правительство наймет 1700 человек, которые займутся агитацией.

Кроме того, к уже действующим 50 мобильным пунктам вакцинации власти добавят еще 170 новых, которые будут работать в деревнях, в торговых центрах, рядом с футбольными стадионами и в горах.

Также объявлено, что будет проведена всеобщая неделя вакцинации.

Тесты для непривитых швейцарцев в возрасте от 16 лет будут платными с 11 октября. Бесплатно будут тестировать людей с симптомами коронавирусной инфекции и тех, у кого медицинский отвод от прививок. Те, кто получил первую дозу вакцины, смогут сделать бесплатный тест по предъявлении сертификата.

Стоимость кампании за вакцинацию Член федерального правительства Швейцарии оценил в 150 млн. франков, но напомнил, что каждую неделю правительство тратило по 50 млн. франков на тестирование.

Ален Берсэ отметил, что ситуация с коронавирусом в стране не является катастрофичной, прирост заболеваемости и число госпитализаций снижаются. Однако в отделениях интенсивной терапии обстановка остается напряженной. При этом, по словам Берсэ, уровень вакцинации в Швейцарии один из самых низких в Европе. Цель правительства – привить 80% населения в возрасте от 16 лет, но даже через месяц при продвижении прежними темпами в стране удалось бы привить только 70%.

Берн, Иван Бабурин

Берн. Другие новости 01.10.21

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