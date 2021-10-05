Провинция Хубэй, где появился ковид, активно закупала тесты ПЦР за полгода до начала пандемии

Учреждения в китайской провинции Хубэй начали закупать тесты ПЦР оптом за несколько месяцев до появления первых сообщений о пандемии. Анализ покупательского поведения был проведен австралийской компанией, специализирующейся на кибербезопасности Internet 2.0.

«Мы уверены, что пандемия началась намного раньше, чем сообщил Китай», – говорят эксперты Internet 2.0.

В 2019 году провинция Хубэй якобы потратила на тесты ПЦР примерно 10,5 млн долларов, тогда как годом ранее эта сумма была меньше вдвое.

Спрос со стороны правительства провинции и его учреждений резко вырос в мае 2019 года. Первые сообщения о распространении инфекционной пневмонии неизвестного происхождения в столице Хубэй – Ухане – появились только в декабре того же года.

Первое официально зарегистрированное симптоматическое появление COVID-19 в Китае датируется 8 декабря 2019 года.

Хотя тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР) используются не только для выявления коронавируса нового типа, внезапный рост интереса к их приобретению предполагает, что медики и власти, возможно, знали об угрозе новой эпидемии заболевания?

Данные проанализировали бывшие журналисты

По данным Nikkei Asia, Интернет 2.0 собирал и анализировал данные о спросе и покупках со стороны китайских официальных властей, находящиеся в свободном доступе. Анализ проводили бывшие разведчики из США, Австралии, Великобритании и других стран.

За год интерес к ПЦР-тестам провинции Хубэй увеличился вдвое, Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний приобрел их в пять раз больше, а органы по тестированию на животных – даже в десять раз больше, чем годом ранее.

Анализ данных за несколько месяцев показал явное увеличение спроса в мае.

«Мы считаем, что увеличение спроса в мае может означать реальное начало распространения инфекции», – цитирует Nikkei Asia отчете Internet 2.0.

С июля по октябрь резко выросли закупки ПЦР-тестов для Уханьского университета науки и технологий.

В 2019 году учреждение потратило на тестирование в восемь раз больше, чем годом ранее. Согласно отчету Internet 2.0, университеты, наряду с больницами, играют ключевую роль в сдерживании распространения новых инфекций.

Китай отвечает – это не научный подход

Власти Китая отвергают все выводы австралийской компании как необоснованные с научной точки зрения. Представитель китайского Минздрав, комментируя вопрос для Bloomberg, отметил, что это такой же бред, как и анализ госпитализаций в больницах Уханя, или размышления над тем, сколько раз люди искали в поисковиках слова «кашель» и «диарея». «Отслеживание вирусов – сложная научная дисциплина, которой должны заниматься ученые», – заключил представитель КНР.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 05.10.21

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