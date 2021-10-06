В кафе, ТРЦ и гипермаркеты на Кубани хотят пускать только по QR-коду

В Краснодарском крае собираются ввести систему QR-кодов для посещения торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, заведений общепита, спортивных, культурных и других общественных учреждений.

Туда будут пускать только привитых от коронавируса и тех, кто переболел этой инфекцией, при предъявлении специального QR-кода. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник во властных структурах региона.

По словам собеседника агентства, новая ограничительная мера может быть введена на следующей неделе.

Ранее сегодня вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила о снижении уровня вакцинации в регионе.

«Уровень вакцинации снижается. В рейтинге по доле привитого взрослого населения среди всех регионов Краснодарский край занимает 18 место. Хотя совсем недавно мы были в пятерке лучших субъектов», – написала чиновница в своем инстаграме. Она также сообщила, что на сегодняшний день в ковидных госпиталях края лечатся 5 478 человек, из них 258 вакцинированы от Covid-19. На ИВЛ находятся 98 пациентов, в том числе четверо привитых.

Надо отметить, что на фоне подъема заболеваемости коронавирусом все больше российских регионов заявляют о введении QR-кодов для посещения общственных мест. Сегодня об этом объявили власти Оренбургской и Волгоградской областей.

Краснодар, Наталья Петрова

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