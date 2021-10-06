Правительство Канады обязало вакцинироваться всех госслужащих

Правительство Канады обязало вакцинироваться от COVID-19 в течение ближайших двух месяцев всех служащих федеральных властей, сотрудников полиции и военных. Лица, путешествующие внутри страны железнодорожным и воздушным транспортом также обязаны быть привитыми, -сообщают СМИ.

По данным СМИ, канадских около 300 тыс.госслужащих обяжут вакцинироваться до конца октября, кроме тех, кто имеет медицинские исключения. Всех прочих служащих, кто не пройдет курс вакцинации до конца месяца, отправят в отпуск без сохранения жалования. В свою очередь лица от 12 лет, кто путешествует по Канаде по железным дорогам или воздушным транспортом, должны вакцинироваться до конца ноября.

Вице-премьер Канады Христя Фриланд заявила: «Эти ответственные, практические и жесткие шаги защитят канадцев, предотвратят перегрузку нашей системы здравоохранения, позволят нашим детям продолжить ходить в школу, ускорят восстановление нашей экономики».

По словам Фриланд, такое решение властей гарантирует, что меньшинство жителей страны, отвергающих вакцинацию от COVID-19, не смогут саботировать экономическое восстановление Канады.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сделавший политику обязательной вакцинации одним из пунктов своей предвыборной программы на прошедших в сентябре парламентских выборах, заявлял, что любого федерального служащего, вводящего в заблуждение по поводу своего иммунного статуса, ждут серьезные последствия. Подобная законодательная инициатива стала ответом на акции протеста против вакцинации, которые прошли за последние месяцы в Канаде и объектами нападок которых становились больницы и клиники.

По данным СМИ, более 82% населения Канады в возрасте от 12 лет завершили курс вакцинации, а хотя бы первую дозу вакцины получили 88% жителей. Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Канаде за время пандемии выявили более 1,64 млн случаев заражения коронавирусом. Свыше 28 тыс. инфицированных скончались.

В 2021 году численность населения Канады составляет 38 359 382 человека.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 06.10.21

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