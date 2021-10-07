Канада ввела принудительную вакцинацию для госслужащих, полиции и военных

Госслужащие Канады, сотрудники полиции и военные обязаны вакцинироваться от COVID-19 в течение ближайших двух месяцев.

Кроме того, прививку от ковида должны иметь лица старше 12 лет, путещшествующие по Канаде железной дорогой или воздушным транспортом.

«Эти ответственные, практические и жесткие шаги ... защитят канадцев, помогут предотвратить перегрузку нашей системы здравоохранения, позволят нашим детям продолжить ходить в школу, ускорят восстановление нашей экономики», – заявила вице-премьер Канады Фриланд.

По ее словам, такое решение власти гарантирует, что меньшинство жителей страны отвергают вакцинацию от COVID-19, не смогут «саботировать» экономическое восстановление Канады.

По данным СМИ, канадских государственных служащих – около 300 тыс. человек – обязывают вакцинироваться до конца октября, хотя допускается ряд медицинских исключений. Всех служащих, кто не пройдет курс вакцинации до окончания октября, отправят в отпуск без сохранения платы.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который сделал политику обязательной вакцинации одним из пунктов своей предвыборной программы на прошедших в сентябре парламентских выборах, заявлял, что любого федерального служащего, вводит в заблуждение по поводу своего иммунного статуса, ждут серьезные последствия.

Трюдо также объявлял о планах представить общественности паспорт вакцинированного для международных путешествий и принять закон, криминализирует угрозы в адрес сотрудников здравоохранения.

СМИ напоминают, что подобная законодательная инициатива стала ответом на акции протеста против вакцинации, которые прошли за последние месяцы в Канаде и объектами нападок которых становились больницы и клиники.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 07.10.21

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