В России установлен новый максимум смертей от коронавируса

В России зарегистрирован новый максимум смертей от коронавируса: за минувшие сутки скончались 968 пациентов. Накануне оперативный штаб сообщал о 936 умерших.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в России зафиксировано 29 тысяч 362 новых случая заболевания – это самый высокий показатель с начала года. Напомним, абсолютный максимум пандемии – 29 тысяч 935 был отмечен 20 декабря 2020 года.

Темп прироста заболеваемости на сегодняшний день составляет 0,38.

Всего с начала эпидемии новой коронавирусной инфекцией в России, согласно официальным данным, заразились 7 млн 746 тыс 718 человек. Жертвами ковида стали 215 тыс 453 россиян.

РФ занимает 5 место в мире по тяжести ситуации, впереди США, Индия, Бразилия и Великобритания.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 08.10.21

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