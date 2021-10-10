В России выявлено 28 тысяч 647 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 28 тысяч 647 новых случаев коронавирусной инфекции. В 8,5% болезнь протекает бессимптомно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольшее число вновь заболевших отмечается в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Самарской и Нижегородской областях.

Зарегистрировано 962 летальных исхода.

Всего, по данным опрештаба, в России с начала пандемии выявлено 7 млн 775 тыс 365 случаев коронавируса в 85 регионах. Скончались 216 тысяч 415 заболевших.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 10.10.21

Выявляемость коронавируса в Крыму превысила 500 человек в сутки. / В Крыму ввели дополнительные антиковидные меры. / В России установлен новый максимум смертей от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»