Человечество прошло 60 процентов пути к выходу из пандемии коронавируса

Человечество преодолело почти 60 процентов пути для выхода из пандемии, но появление новых штаммов коронавируса и другие неожиданные препятствия могут значительно отдалить ее завершение. Такую точку зрения высказала ведущий научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан в интервью швейцарскому изданию Blick.

По мнению представителя ВОЗ, говорить, что пандемия скоро завершится, пока преждевременно. «Для этого существует много неизвестного. В частности, это появление новых вариантов вируса», – пояснила она.

Сваминатан обратила внимание на то, что в некоторых частях мира очень высокий процент вакцинированного населения – 70-80%, тогда как в других, например, в Африке, вакцинированных крайне мало.

«Чем дольше мы будем мириться с такой ситуацией, тем больше вероятность появления новых вариантов», – заявила эксперт ВОЗ и призвала использовать все имеющиеся препараты для повышения уровня вакцинации во всем мире.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 11.10.21

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