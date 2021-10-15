В России появится новый препарат от коронавируса – «Мир-19»

Документы на регистрацию препарата для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией «Мир-19» в Минздрав России подал Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства, – сообщает ТАСС.

В публикации говорится, что торговое наименование нового препарата – «Мир-19», дата регистрации входящего номера – 14 октября 2021 года. Международное непатентованное наименование – синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК)».

Начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства Дарья Крючко ранее заявила, что препарат для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией «МИР-19», разработанный в ФМБА, не имеет серьезных побочных эффектов. Первая фаза клинических испытаний завершилась в мае текущего года. Тогда «МИР-19», продемонстрировал хорошую переносимость и полную безопасность.

Также Дарья Крючко добавила, что «МИР-19» – это ингаляционный препарат, который вдыхается с помощью ингалятора через маску.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 15.10.21

Британская лаборатория выдала 43 000 ложных отрицательных тестов на Covid-19. / Куйвашев ответил на самые горячие вопросы свердловчан о QR-кодах. / В Черногорию доставлена партия российского препарата от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»