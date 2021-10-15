В США непривитым военным морякам грозит увольнение

Командование военно-морского флота США заявило, что личный состав, игнорирующий вакцинацию от коронавируса, будет уволен. Военным морякам объявили, что крайний срок вакцинации – 28 ноября, – сообщает BBC.
Ранее многие американские ведомства предупреждали, что пойдут на самые жесткие меры в рамках борьбы с коронавирусом. Общий уровень вакцинации в США по-прежнему довольно низкий, причем в одних штатах привилось уже почти все взрослое население, а в других люди активно выступают против вакцины.
Вашингтон, Иван Бабурин
Вашингтон. Другие новости 15.10.21
В России появится новый препарат от коронавируса – «Мир-19». / Британская лаборатория выдала 43 000 ложных отрицательных тестов на Covid-19. / Куйвашев ответил на самые горячие вопросы свердловчан о QR-кодах. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube