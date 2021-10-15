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Пятница, 15 октября 2021, 23:49 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В США непривитым военным морякам грозит увольнение

Фото: surfingbird.com

Командование военно-морского флота США заявило, что личный состав, игнорирующий вакцинацию от коронавируса, будет уволен. Военным морякам объявили, что крайний срок вакцинации – 28 ноября, – сообщает BBC.

Ранее многие американские ведомства предупреждали, что пойдут на самые жесткие меры в рамках борьбы с коронавирусом. Общий уровень вакцинации в США по-прежнему довольно низкий, причем в одних штатах привилось уже почти все взрослое население, а в других люди активно выступают против вакцины.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 15.10.21

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