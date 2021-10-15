Со «Спутником V» в США не пустят

Американский госдеп сообщил, что желающие посетить США, должны быть привиты от коронавируса препаратами, одобренными американскими властями или Всемирной организацией здравоохранения, сообщил Госдеп. Российский «Спутник V» в число таких вакцин пока не входит. Новые правила для пересечения границ США, вступят в силу с 8 ноября.

Как отметил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, «от иностранцев, приезжающих в США», станут требовать «доказательства полной вакцинации от COVID-19», при этом «признавать вакцины, одобренные FDA(медицинский регулятор США) или утвержденные для чрезвычайного применения ВОЗ».

Следует отметить, что ни одна из российских вакцин, в том числе «Спутник V», одобрения ВОЗ или FDA пока не получила.

В РФПИ ранее заявили, что разработчики «Спутника V» намерены получить одобрение препарата ВОЗ до конца года. Со своей стороны глава минздрава Михаил Мурашко заявлял, что все барьеры, препятствовавшие регистрации, устранены, остались административные процедуры.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 15.10.21

В США непривитым военным морякам грозит увольнение. / В России появится новый препарат от коронавируса – «Мир-19». / Британская лаборатория выдала 43 000 ложных отрицательных тестов на Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»