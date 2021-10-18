Врачи сравнили точность ПЦР и экспресс-тестов на COVID-19

Заведующий центром лабораторной диагностики РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор РАН Николай Маянский рассказал Известиям, что ПЦР-тест на коронавирус служит «золотым стандартом» диагностики заболевания, антигенные экспресс-тесты также редко дают ложноположительный результат.

Профессор Маянский также рассказал, что этиологическая диагностика COVID-19 является важным аспектом борьбы с этой инфекцией.

«Золотым стандартом» диагностики служит ПЦР – самый чувствительный метод детекции SARS-CoV-2. Распространение пандемии COVID-19 требует постоянного наращивания объема тестирования, однако ресурсозатратный и сравнительно длительный метод ПЦР не везде может быть выполнен своевременно», – цитируют Маянского Известия.

Как рассказал Николай Маянский, имеющиеся антигенные тесты обладают высокой избирательностью (то есть специфичностью) – они редко дают ложноположительные результаты, поэтому положительный результат с большой вероятностью будет говорить об инфицировании.

«Точность этих тестов коррелирует с вирусной нагрузкой», – отметил профессор

«Как показывают наши исследования, ошибка возможна только в случае достаточно низкой вирусной нагрузки у пациента. Что касается постановки диагноза, то в методических инструкциях Минздрава прописано, что он ставится как на основании ПЦР, так и на основании экспресс-теста на антиген», – подчеркнул Маянский.

Такие тесты удобны для каких-либо экстремальных условий: для отдаленных районов, где нет лабораторий, или для диагностики в экстренных условиях: например, когда человек поступает с аппендицитом в больницу и врачам надо понять, помещать ли его в «красную зону» или же лечить в «зеленой».

Напомним, что 15 октября Роспотребнадзор сократил с 48 часов до 24 часов максимальный срок предоставления результатов тестов на коронавирусную инфекцию.

Минздрав РФ также утвердил 13-ю версию методических рекомендаций по лечению пациентов с COVID-19. В частности, новая версия содержит показания по применению моноклональных антител в качестве противовирусных препаратов. Как отметили в ведомстве, их использование у пациентов с факторами риска тяжелого течения COVID-19 позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания.

Москва, Иван Бабурин

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