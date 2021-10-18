Латвия объявляет локдаун

В связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса в Латвии, Совет по кризисному управлению республики объявил локдаун с 21 октября по 15 ноября. Ограничения будут в себя включать также введение комендантского часа, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, – сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 18 октября, министр здравоохранения Латвии объявил: «С 21 октября до 15 ноября будет локдаун. Работу продолжат только те магазины и учреждения, которые предоставляют товары и услуги первой необходимости. Запрещены все массовые мероприятия».

Школы, за исключением 1-3 классов, переводят на удаленный режим обучения.

Также в Латвии объявлен комендантский час с 20:00до 5:00, во время которого жителям республики, вне зависимости от того вакцинированы они или нет, будет запрещено выходить из дома.

Рига, Иван Бабурин

Рига. Другие новости 18.10.21

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