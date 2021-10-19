Британские ученые обнаружили наиболее опасную мутацию дельта-штамма коронавируса

Британские ученые Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона предупредили о появлении «потомка» индийского штамма коронавируса, сообщает Financial Times.

В публикации говорится, что «вариант AY.4.2 был только недавно обнаружен вирусологами, которые отслеживали генетическую эволюцию дельты, но на него приходится уже почти десять процентов заражений в Великобритании».

По мнению Джеффри Барретт и Франсуа Баллу новая мутация на 10-15% процентов заразнее своего предшественника, который все еще доминирует в мире.

«Если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 станет самым заразным коронавирусом за все время пандемии», заявили ученые.

В настоящее время в мире наиболее распространена «дельта» мутация SARS-CoV-2. На нее приходится большая часть новых случаев COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что она будет доминировать на планете в ближайшие месяцы, пока не появится более конкурентоспособный штамм коронавируса, – сообщает РИА Новости.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 19.10.21

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