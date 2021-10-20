В России осталось два региона, где не ввели обязательную вакцинацию

Власти Ставропольского края анонсировали введение обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем инстаграме. Накануне о введении аналогичной меры объявили власти Ненецкого автономного округа. Таким образом, в России осталось только два региона, в которых до сих пор не ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, это – Калмыкия и Ингушетия. Надо отметить, что около трети регионов РФ еще летом заявили о введении обязательной вакцинации, а осенью эту меру объявили практически все остальные субъекты Федерации.

«Все-таки мы в крае будем вводить обязательную вакцинацию для людей, которые имеют огромный круг общения. Это работники социальной сферы, общепита и те люди, которые имеют большое количество контактов», – заявил Владимиров. По его словам, ситуация с Covid-19 на Ставрополье «не улучшается»: «Приближаемся вплотную к 400 заболевшим за сутки, смертность также растет».

При этом губернатор отметил, что в крае растет число жителей, сделавших прививку от коронавируса. «Мы обратно приближаемся к цифрам 10-20 тыс. ежесуточно вакцинированных. Это хорошая тенденция», – сказал Владимиров.

По данным регионального оперштаба, за минувший день в Ставрополье выявили 388 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 33 пациента с Covid-19, полностью выздоровели 359 человек. Всего в регионе коронавирус диагностировали у 93 188 человек, из них 3 651 скончался.

Ставрополь, Наталья Петрова

Ставрополь. Другие новости 20.10.21

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