В связи с ухудшившейся эпидситуацией президент России подписал указ о введении нерабочих дней

Президент РФ Владимир Путин в среду,20 октября, подписал указ о введении в стране нерабочих дней в октябре-ноябре этого года. Документ опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин постановил в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19, укрепления здоровья граждан РФ, руководствуясь статьей 80 Конституции и в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса «установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы».

В документе также же отмечается, что исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, руководители субъектов Федерации вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября с сохранением за работниками зарплат.

Также правительству и региональным властям поручается «за счет средств соответствующих бюджетов» оказать поддержку малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям, которые работают в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с COVID-19 и введения нерабочих дней в октябре-ноябре.

Президент поручил правительству определить в указанные дни режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения, а руководителям субъектов РФ – режим работы региональных организаций культуры и здравоохранения.

В еще одном пункте указа говорится, что органы публичной власти, иные органы и организации должны определить численность сотрудников, которые будут трудиться в период нерабочих дней.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 20.10.21

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