Голикова предложила расширять применение QR-кодов после нерабочих дней

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президента с членами правительства заявила о необходимости в регионах РФ расширять практику допуска граждан на объекты и массовые мероприятия при наличии QR-кодов после окончания периода нерабочих дней, – сообщает ТАСС.

«После окончания нерабочих дней регионы РФ должны расширять практику допуска на объекты и массовые мероприятия с использованием QR-кодов», – сказала вице-премьер РФ

Голикова подчеркнула, что медицинские организации, которые передают данные в систему учета вакцинированных, переболевших и получающих ПЦР-тест, должны делать это день в день: «Для целей своевременного заполнения данных регионы могут привлечь, если это еще не сделано, и студентов, и волонтеров».

Как уже сообщалось ранее Татьяна Голикова попросила Владимира Путина ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи с ростом заболеваемости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу своего зама, озвученную на заседании координационного совета по борьбе с Covid-19. Глава государства одобрил предложение о нерабочих днях и подписал соответствующий Указ.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 20.10.21

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