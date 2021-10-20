В Минпромторге рассказали о работе магазинов в нерабочие дни

Министр промышленности и торговли Российской Федерации России Денис Мантуров заявил, что во время нерабочих дней россияне смогут приобрести все товары первой необходимости, – сообщает ТАСС.

Глава минпромторга также заявил, что единственная возможность для предприятий торговли и промышленности минимизировать последствия от ограничений – это как можно скорее вакцинировать сотрудников.

«В объявленный президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ретейл. Важно также предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости», – сказал Денис Мантуров.

Сегодня, 20 октября, президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 20.10.21

Голикова предложила расширять применение QR-кодов после нерабочих дней. / В связи с ухудшившейся эпидситуацией президент России подписал указ о введении нерабочих дней. / В Сербии вводятся ограничения для непривитых от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»