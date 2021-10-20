В Минпромторге рассказали о работе магазинов в нерабочие дни

Министр промышленности и торговли Российской Федерации России Денис Мантуров заявил, что во время нерабочих дней россияне смогут приобрести все товары первой необходимости, – сообщает ТАСС.
Глава минпромторга также заявил, что единственная возможность для предприятий торговли и промышленности минимизировать последствия от ограничений – это как можно скорее вакцинировать сотрудников.
«В объявленный президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ретейл. Важно также предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости», – сказал Денис Мантуров.
Сегодня, 20 октября, президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.
Москва, Иван Бабурин
Москва. Другие новости 20.10.21
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