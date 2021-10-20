Минобороны передало почти 300 тонн кислорода для больных коронавирусом

Более 280 тонн сжиженного кислорода для больниц в регионах передало Минобороны РФ из воинских частей по поручению президента РФ Владимира Путина, – сообщило военное ведомство в среду, 20 октября.

«В связи с обострением эпидемиологической обстановки по коронавирусу министром обороны Сергеем Шойгу поставлена задача командующим войсками военных округов оказать оперативную помощь субъектам РФ в выделении сжиженного кислорода для лечебных учреждений регионов», – рассказали в министерстве обороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, медицинским учреждениям 14 субъектов РФ уже передано из воинских частей 240,8 тонны сжиженного кислорода. Еще 27 тонн сжиженного кислорода 21 октября будут переданы семи субъектам: Республике Башкортостан, а также Волгоградской, Кировской, Московской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областям.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 20.10.21

В Минпромторге рассказали о работе магазинов в нерабочие дни. / Голикова предложила расширять применение QR-кодов после нерабочих дней. / В связи с ухудшившейся эпидситуацией президент России подписал указ о введении нерабочих дней. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»