В США планируют вакцинировать 28 миллионов детей в возрасте от 5 до 11 лет

Дети в возрасте от 5 до 11 лет скоро смогут сделать прививку от COVID-19 в кабинете педиатра, в школе или в местной аптеке заявил в среду, 20 октября, Белый дом, – сообщает Associated press.

Федеральные регулирующие органы встретятся в течение двух недель, чтобы обсудить безопасность и эффективность вакцинации примерно 28 миллионов детей в возрастной группе от 5 до 11 лет.

«Мы завершаем оперативное планирование, чтобы сделать вакцинацию детей доступной, простой и удобной», – сказал координатор Белого дома по COVID-19 Джефф Зиентс.

«В настоящее время в США имеется достаточно вакцины Pfizer для вакцинации детей. Уже несколько месяцев ведется работа над тем, чтобы обеспечить доступность прививок.

«Всего США закупили 65 миллионов доз вакцины Pfizer для педиатрии. Около 15 миллионов доз будут отправлены в медучреждения в течение первой недели после принятия положительного решения о детской вакцинации», – заявили официальные лица из Белого дома.

По заявлению Белого дома, более 25000 педиатров и врачей первичной медико-санитарной помощи уже готовы вакцинировать детей начальной школы. Сотни школьных и общественных клиник будут финансироваться Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям, чтобы ускорить прививочную кампанию.

Хотя дети подвергаются меньшему риску заболевания COVID-19 в тяжелой форме, чем люди старшего возраста, в США от вируса умерло не менее 637 человек в возрасте от 18 лет и младше.

В США полностью вакцинированы почти 190 миллионов человек. Около 219 миллионов американцев в возрасте от 12 лет и старше, или 66% от общей численности населения, получили одну дозу прививки от COVID-19.

Вашингтон, Иван Бабурин

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