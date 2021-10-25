Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ об утверждении минздравом России формы сертификата о вакцинации от коронавируса. Приказ вступает в силу с 8 ноября. Сертификаты, полученные до этой даты, автоматически переоформят на портале госуслуг до 1 марта.

В опубликованном документе говорится: «Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией».

В утвержденных сертификатах будут отражаться основные данные о привитом, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата формирования документа.

В сертификате предусматривается место для QR-кода. Помимо этого в документе будет указано, когда человек привился, какой вакциной и где. Также туда внесут сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было.

Документ формируется в электронном виде, на русском и английском языках не позднее чем через три дня после завершения вакцинации. Граждане России смогут получить сертификат, в том числе, и на бумажном носителе.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 25.10.21

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