В Чувашии ввели режим повышенной готовности из-за нехватки кислорода в больницах

Власти Чувашии объявили режим повышенной готовности из-за нехватки кислорода в больницах региона. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале. Решение было принято на экстренном заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Текущая ситуация складывается таким образом, что кислород заканчивается», – констатировал Николаев. Губернатор добавил, что в течение «примерно четырех ближайших часов» ожидается поставка кислорода из Татарстана.

«Для решения проблемы подключены все ведомства, а также мобилизованы ресурсы соседних регионов», – заверил он.

Заметный рост заболеваемости коронавирусом в Чувашии наблюдается с конца сентября. За минувший день в регионе выявили 147 новых заболевших, скончались 26 пациентов с ковидом. Общее число случаев Covid-19 в регионе достигло 36 380, жертвами инфекции стали 2611 человек.

В республике действует масочный режим, посещение заведений общепита возможно только с QR-кодом о вакцинации или о перенесенном заболевании. 11 октября в регионе введена обязательная вакцинация в сферах услуг, образования, здравоохранения, социальной защиты, соцобслуживания, государственной и муниципальной службы.

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