В России готовится к клиническим исследованиям назальная форма вакцины против коронавируса

Генеральный директор компании «Генериум» Даниил Талянский сообщил, что его предприятием подана заявка на проведение клинических исследований назальной формы вакцины «Спутник V», – сообщает ТАСС.

Назальная форма используется для введения вакцины пациенту через нос, что позволит легче перенести прививку.

Даниил Талянский рассказал, что на основании разработки института им. Н. Ф. Гамалеи «мы сделали интраназальную форму вакцины, которая просто впрыскивается в нос. Она переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности она ничуть не уступает, по тем данным, которыми мы располагаем сегодня, традиционной форме вакцины».

Также гендиректор «Генериума» добавил, что ими поданы документы в минздрав РФ на получение разрешения на проведение клинических испытаний.

«Продукт можно будет зарегистрировать уже через 6-8 месяцев», – сообщил Талянский.

Иммунизация назальной формой будет проводиться так же в два этапа, а ревакцинация – в один. В отличии от вакцины, которую вводят внутримышечно, назальную форму»Спутник V» не нужно замораживать.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 26.10.21

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