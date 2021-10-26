Кубанских врачей за торговлю сертификатами будут увольнять

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова во вторник, 26 октября, на совещании с заместителями глав районов заявила, что власти края переходят к жестким мерам контроля подлинности сертификатов, теперь в регионе будут увольнять врачей за продажу сертификатов о вакцинации, – сообщает Российская газета.

По данным статистики на сегодняшний день, среди заболевших COVID-19 лишь четыре процента прошли полную вакцинацию «Спутник V», 4,3% – «ЭпиВакКороной» и три процента – вакциной «КовиВак».

«Это очень немного. Но ключевой момент в другом, как только начинаем смотреть анализы, понимаем, что там никакой вакцинации не было. Каждая прививка содержит специальные маркеры, по которым во время анализов можно определить, вакцинировался ли человек на самом деле. Они попадают в статистику как вакцинированные», – заявила Анна Минькова.

Минькова также сообщила о мерах, которые будут предпринимать по отношению к медикам, продающим сертификаты о вакцинации: «Таких врачей будут увольнять, и лишать лицензии».

Краснодар, Иван Бабурин

Краснодар. Другие новости 26.10.21

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