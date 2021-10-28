Татарстан ужесточает ковид-ограничения – они будут действовать бессрочно

Власти Татарстана усилили антиковидные ограничения из-за резкого подъема заболеваемости. Меры по борьбе с коронавирусом будут действовать бессрочно – не до 7 ноября, а до улучшения эпидситуации.

По словам заместителя премьер-министра республики Лейлы Фазлеевой, вводится запрет работу предприятий общепита и торговли в ночное время – с 23.00 до 6.00, за исключением аптек, аптечных пунктов и АЗС. Ограничения не будут касаться работы общепита на территории автовокзалов, вокзалов, аэропортов. Также в ночное время запрещается работа бань и саун.

Кроме того, ужесточаются условия действия QR-кодов – эта система вводится для объектов площадью более 150 квадратных метров (было 400 квадратных метров), передает РИА «Новости». Речь идет о кафе, ресторанах, ТЦ, объектов розничной торговли, фитнес-залов и бассейнов. Непривитые людей 60+ должны уйти на самоизоляцию.

Данные меры будут действовать с 30 октября до улучшения и стабилизации эпидемиологической ситуации, подчеркнула Фазлеева.

По данным главного санитарного врача Татарстана Марины Патяшина, заболеваемость Covid-19 в республике за последнюю неделю выросла на 27%. В регионе занято 90,5% коек для лечения больных ковидом, соощил республиканский минздрав.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом ввел на территории страны нерабочие дни с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября. В Кремле отмети, что губернаторы вправе вводить раньше или продлять нерабочий период в зависимости от ситуации в регионе.

Казань, Наталья Петрова

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