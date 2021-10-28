Эстонцы будут париться в масках

Правительство Эстонии в четверг, 29 октября, в связи с распространением коронавируса вводит новые ограничения. В сообщении эстонского кабмина указывается, что требование «носить маски во внутренних помещениях распространяется повсеместно». Если ношение маски противопоказано по состоянию здоровья, необходимо будет представить справку от врача, – сообщает РИА Новости.

Правительством Эстонии определено, что «маски следует носить как в театрах, на концертах и в кино, в местах общественного питания, так и помещениях общего пользования: в саунах, спа-центрах, бассейнах и аквапарках». При этом оговаривается, что «при соприкосновении с водой» маски все же «можно снимать».

В Эстонии, при количестве населения 1 330 068 чел., число выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 1995, достигнув 188 522, в больницах находятся 542 человека. За время пандемии коронавируса унес 1491 жизнь.

Вакцинация от коронавируса в Эстонии стартовала 27 декабря. В стране разрешены вакцины Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Janssen, а прививки уже поставили более 782 тыс. человек, что составляет половину от всего населения страны.

Следует отметить, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратилась к местным жителям с просьбой не ждать российскую вакцину «Спутник V», а прививаться тем, что есть сейчас в стране.

Таллин, Иван Бабурин

Таллин. Другие новости 28.10.21

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