Пять случаев нового варианта штамма коронавируса выявлено в России

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в пятницу, 29 октября, сообщил, что в России на настоящий момент выявлено пять случаев варианта штамма коронавируса AY.4.2, – пишет Lenta.ru.

«На настоящий момент в РФ выявлено пять изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма «Дельта» AY.4.2 и имеющих все значимые генетические отличия. Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан)», – рассказал Камиль Хафизов.

Также г-н Хафизов уточнил, что институтами Роспотребнадзора и других ведомств продолжается работа по постоянному мониторингу за изменчивостью патогена на предмет выявления как известных, так и возможных новых геновариантов вируса.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 29.10.21

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