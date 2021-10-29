Путин отправил Мурашко в регионы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы с наиболее неблагополучной ситуацией по коронавирусу, – сообщают Известия.

Дмитрий Песков сказал: «Путин дал поручение министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи».

Следует отметить, что также по поручению Владимира Путина Минобороны России по наращивает оказание помощи российским регионам в борьбе с коронавирусом. Так, 27 субъектам Российской Федерации было передано более 347 т сжиженного кислорода для медицинских учреждений.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 29.10.21

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