Саксония планирует изолировать всех непривитых

Правительство Федеративной земли Саксония в Германии готовит жесткую процедуру против непривитых, – пишет издание Focus.

Кабинет министров Саксонии, в связи с резким увеличением числа новых случаев заражения коронавирусом и снижением темпов вакцинации, планирует введение «правила двух подтверждений». «Два подтверждения» – это наличие вакцинации или подтверждение того, что человек переболел в последние шесть месяцев. Решение должно быть принято во вторник, 2 ноября.

«Правило двух подтверждений» абсолютно необходимо. Это будет означать, что все невакцинированные будут «закрыты». Кроме покупки продуктов и посещения аптеки, им будет запрещено покупать непродовольственные товары, посещать места досуга и пользоваться различными услугами», – заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

Также правительство Саксонии заявило, что в настоящее время кабмин ведет переговоры с мелкими розничными торговцами о применении «правила двух подтверждений» в их магазинах.

Угроза заключается не только в резком росте числа вновь инфицированных, но, прежде всего, в динамике заполняемости больничных коек. Специалисты предупреждают, что перегрузка больниц может произойти очень быстро.

«Мы относимся к этому очень серьезно», – сказала пресс-секретарь Министерства социальных дел Саксонии Джулиана Моргенрот.

В Саксонии с населением 4 077 937 чел в пятницу, 29 октября, было зарегистрировано 2177 новых случаев заражения коронавирусом. В больницах находится 830 пациентов, 180 из которых находятся в отделениях интенсивной терапии.

В настоящее время в Саксонии полностью вакцинированы 56,5 процента населения.

Дрезден, Иван Бабурин

Дрезден. Другие новости 29.10.21

В Риме на саммите G20 выявлен первый случай заражения COVID-19. / Путин отправил Мурашко в регионы. / Пять случаев нового варианта штамма коронавируса выявлено в России. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»