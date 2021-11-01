В России не исключено продление нерабочей недели

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании правительственного координационного совета по борьбе с COVID-19 заявила, что ситуация с коронавирусом не нормализуется немедленно и что для этого может потребоваться больше нерабочей недели, – сообщает Интерфакс.

По словам Поповой, «эффект от принимаемых мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной «инкубации» (инкубационного периода) . Скорее всего, понадобится больше времени».

Следует отметить, что инкубационный период распространенного в России штамма «дельта» коронавируса составляет порядка недели.

Анна Попова обратила внимание, что в период нерабочих дней важно не откладывать визит к врачу в случае недомогания, поскольку любая задержка в оказании медицинской помощи тут будет чревата осложнениями.

Глава Роспотребнадзора призвала граждан России воспользоваться нерабочими днями для вакцинации: «К сожалению, мы видим по нерабочим дням, идет снижение обращений, а после праздников все те, кто ждал рабочих дней, оказываются в тяжелом состоянии на больничной койке. Не стоит пытаться ждать чего-то необычного, что само пройдет, что это грипп, ОРВИ или COVID-19, обращаться нужно немедленно и использовать эти дни, чтобы вакцинироваться».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 01.11.21

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