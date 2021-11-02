В Вене теперь можно вакцинироваться и в борделе

В столице Австрии стало возможным пройти вакцинацию от коронавируса прямо в борделе Funpalast, – сообщает австрийское издание HEUTE.AT.

«Это определенно привлекательный вариант. Наше место для досуга курируется департаментом здравоохранения. Любой может прийти сюда и уколоться без предварительной записи. Каждый понедельник с 16:00 до 22:00 желающие могут получить одну из официально утвержденных вакцин. После этого afterparty продолжится до 4 часов утра. Кроме того, всем, кто хочет вакцинироваться, босс Funpalast Кристоф Лиелахер дарит всем купон на бесплатный вход в бордель», – говорит менеджер заведения Петер Ласкарис.

В администрации Funpalast не без иронии отмечают: «Венское правило 4-B для вакцинации дополнилось теперь пятой B, имея ввиду, что в Вене можно пройти вакцинацию в специальном автобусе, лодке, трамвае, супермаркете Billa, а теперь и в борделе – Bus, Boot, Bim, Billa и Bordell.



Как отмечает журналист Heute, он убедился лично, что девушки уже с нетерпением ждут клиентов: «Это будет весело, я лично позабочусь о каждом госте», – сообщила Самира, сотрудница Funpalast.

Вена, Иван Бабурин

Вена. Другие новости 03.11.21

В Минздраве выступили за сокращение срока действия сертификатов о вакцинации. / Общественная палата России подвергла критике запрет подросткам посещать ТЦ. / Дождались: Псковская область будет жить c QR-кодами постоянно. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»